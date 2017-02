Gabbiadini: "Sarri? A me piacciono le persone che parlano in faccia"

Manolo Gabbiadini al Southampton sta facendo faville. Tre partite tra Premier League e Coppa, cinque gol. I tifosi del Napoli ne stanno parlando adesso forse ancor più che quando militava tra gli azzurri di Sarri: un rimpianto, per molti.

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'attaccante spiega di voler tenere i piedi per terra nonostante la partenza sprint. E ritorna ai suoi trascorsi azzurri. “La mia esperienza a Napoli va divisa in due momenti: i primi 6 mesi con Benitez le cose funzionarono bene. Il gruppo era davvero unito, Benitez fece una scelta coraggiosa, ma importante: applicava in modo scientifico il turnover. Tra campionato e coppe varie, si giocava ogni tre giorni e c’era spazio per tutti”.

La seconda fase è quella attuale, con Maurizio Sarri. “Le cose sono cambiate con l’arrivo di Sarri. Lui ha scelto d’intraprendere un’altra strada – ha spiegato l'ex Napoli – punta sempre sugli stessi, gli altri devono fare anticamera. C’è una linea ben marcata tra titolari e riserve. È una politica anche questa, ma è chiaro che chi resta fuori alla lunga non può essere contento”.

“Considero Sarri uno dei migliori allenatori in assoluto con i quali ho lavorato – ha comunque aggiunto Gabbiadini – ma con lui non è mai scoccata la scintilla. Per me la sincerità e i rapporti umani vengono prima di qualsiasi altra cosa. Mi piacciono le persone che ti dicono le cose in faccia. La politica di Benitez ha portato al club una Coppa Italia e una Supercoppa. Non credo che la sua strategia fosse sbagliata”. E resta l'amore per la squadra e la città. “Napoli, però, resta un’esperienza fondamentale nella mia vita. Non la considero un fallimento”.