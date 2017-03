Gabbiadini a Sky: "Non potevo più continuare a giocare nel Napoli"

Intervista a Sky Sport di Manolo Gabbiadini, attaccante del Southampton. L'ex giocatore del Napoli sta avendo un impatto sorprendente in Inghilterra, andando a segno in maniera costante, anche in partite importanti come nella finale di EFL Cup con il Manchester di Ibrahimovic.

"Non mi aspettavo un avvio del genere. Ho cambiato calcio in Inghilterra, è tutto completamente diverso tra città e compagni. Ringrazio tutti i miei compagni e l’allenatore che sono straordinari. Non potevo continuare più così a Napoli, mi sentivo triste finite le partite, non mi sentivo coinvolto. Quando ho deciso di cambiare mi sono detto che dovevo dimostrare a me stesso che ero ancora capace di giocare a calcio", ha rivelato Gabbiadini.