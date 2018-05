L'agente di Jorginho: «Mai con un'italiana se non il Napoli»

L'agente di Jorginho, Joao Santos, ha parlato del futuro del centrocampista azzurro. Alla luce delle numerose offerte che sono arrivate sulla sua scrivania, il procuratore dell'italo-brasiliano non ha saputo dire molto su quale sarà la prossima squadra del suo assistito. Purtroppo per i tifosi azzurri non ha escluso una cessione di Jorginho però è stato categorico su una sua eventuale destinazione.

Il suo assistito non giocherà in una squadra italiana diversa dal Napoli. Se dovesse essere ceduto, a questo punto è chiaro che il futuro di Jorginho sarà all'estero. Stravede per lui Pep Guardiola che lo ha affrontato in Champions con il suo Manchester City ma anche il Barcellona ha dimostrato interesse. Proprio su quest'ultima destinazione l'agente è stato cauto concludendo il suo intervento a Radio Crc, nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma, dicendo che per ora Jorginho penserà solo alle ultime due partite di campionato.