Tentato furto in casa di Allan, è caccia ai malviventi

Ieri, intorno alle ore 15.00, e non di notte come invece era trapelato inizialmente, i ladri hanno fatto irruzione in casa di Allan, centrocampista azzurro a Pozzuoli.

Il giocatore e la moglie non era in casa in quel momento. Accortisi dell'effrazione hanno chiamato i carabinieri.

Sul tentato furto indaga la Digos.

Ammutinamento

Allan, non convocato per infortunio contro il Genoa, è considerato uno dei rivoltosi più attivi nella serata di martedì sera dopo il match Champions contro il Salisburgo. Il brasiliano infatti si sarebbe opposto con decisione alla notizia che la squadra avrebbe dovuto proseguire il ritiro.