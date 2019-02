I tifosi del Chelsea contro Sarri: "Fuck Sarri ball" | VIDEO

Per l'ex tecnico del Napoli Maurizio Sarri è un momento a dir poco difficile. L'eliminazione interna per mano del Manchester United, vittorioso a Stamford Bridge per 2-0, ha fatto infuriare i tifosi del Chelsea, già spazientiti dopo il clamoroso 6-0 subito dal City di Guardiola.

Non è bastato neanche l'arrivo del pupillo Higuain per risollevare le sorti dei 'blues'. E così, nel corso del match di FA Cup contro i 'red devils', dalla curva londinese hanno intonato il coro "Fuck Sarri ball", come si vede dalle immagini.

