CALCIOMERCATO NAPOLI - Frick: "Sogno di giocare in azzurro"

Yanik Frick, attaccante del Liechtenstein entrato in campo nel corso del match contro l'Italia, sogna di vestire un giorno la maglia del Napoli. A rivelarlo è stato lo stesso giocatore, ex Perugia e Livorno ora in forza al Rapperswil Jona, nel corso di un'intervista rilasciata a Rai Sport.

"Non ho giocato tanto in Italia, ma adesso sono pronto. Era troppo presto, ero senza famiglia, ero giovane. Ora potrei andarci anche subito. La squadra in cui vorrei giocare? Il Napoli. Un appello ad Ancelotti? Caro Ancelotti, forza Napoli!", ha dichiarato l'attaccante figlio di Mario, ex calciatore di Verona, Arezzo, Ternana, Siena, Basilea, Zurigo, San Gallo e Grasshopers, ora allenatore del Vaduz.