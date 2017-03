Franco Ordine: "Sarri pensa ancora di allenare in Promozione"

"Le dichiarazioni di Sarri sulle partite alle 12,30? Il tecnico del Napoli ha un grande problema: pensa ancora di allenare in Promozione. Non si è reso conto che il contesto calcistico in cui vive ora è cambiato intorno a lui e non è più quello che ha vissuto quando allenava nelle serie dilettantistiche".

Così il noto giornalista Franco Ordine, nel corso dell'ultima puntata di "Tiki Taka", in onda su Italia 1, ha commentato le ultime dichiarazioni del tecnico del Napoli Maurizio Sarri.