Nazionali, Hysaj: "Con Reja l'Albania può vincere in Francia"

Elseid Hysaj suona la carica per l'Albania in vista dell'attesissimo match valevole per le qualificazioni ad Euro 2020, in programma sabato sera a Parigi contro la Francia.

Il difensore del Napoli e capitano della nazionale albanese, sembra credere molto nei mezzi della squadra, anche in virtù del recente arrivo sulla panchina dei rossi dell'ex tecnico azzurro Edy Reja.

"Vogliamo fare risultato, non partiamo per perdere. La Francia è la Francia, ma sono sicuro che con questo gruppo e questo allenatore abbiamo i mezzi per mostrare il nostro valore. Ci andiamo con l'idea di prendere punti, uno o tre, di giocare bene e di prendere possesso del campo. Affrontereno una squadra più forte, ma l'Albania può vincere", le parole del terzino azzurro riportate da L'Equipe.