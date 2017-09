Spal-Napoli, le formazioni ufficiali: dentro Maksimovic e Diawara

Non sorprende l'11 azzurro scelto per affrontare la Spal a Ferrara. Maurizio Sarri fa rifiatare alcuni uomini chiave come Albiol, Allan e Jorginho, dando spazio rispettivamente a Maksimovic, Zielinski e Diawara. In particolare, il difensore serbo ex Torino non partiva titolare dallo 0-2 interno patito dal Napoli contro l'Atalanta. Unica sorpresa, rispetto a quanto non era stato dai più pronosticato, l'assenza in avanti di Arek Milik, che comunque potrebbe subentrare a partita in corso.

Formazione ufficiale SPAL (3-5-2): Gomis, Salamon, Vicari, Felipe, Lazzari, Viviani, Costa, Mora, Schiattarella, Antenucci, Borriello. All. Semplici



Formazione ufficiale del Napoli (4-3-3): Reina, Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam, Diawara, Zielinski, Hamsik, Callejon, Mertens, Insigne . All. Sarri