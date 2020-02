Sampdoria-Napoli, le probabili formazioni: Politano in panchina

Non sarà titolare, con ogni probabilità, l'acquisto più atteso della sessione invernale di calciomercato: contro la Samp Politano dovrebbe partire dalla panchina. Gattuso sembra intenzionato a riproporre il consueto schieramento e in attacco si affida ai tre che - secondo il tecnico - sono più in forma: Callejon, Milik e Insigne.

In difesa Maksimovic dovrebbe affiancare Manolas. Di Lorenzo torna a destra con Mario Rui a sinistra. Koulibaly e Mertens tornano a disposizione e vanno in panchina.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Chabot, Tonelli, Colley, Murru; Ramirez, Thorsby, Vieira, Linetty; Quagliarella, Gabbiadini.