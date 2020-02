Napoli-Lecce, Gattuso: "Koulibaly dal primo minuto in campo"

"Domani Koulibaly gioca dal primo minuto, questo è sicuro, a meno di problemi stanotte". E' l'atteso annuncio Gennaro Gattuso in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Lecce. "Abbiamo quattro difensori centrali, se stanno bene Di Lorenzo torna al suo posto. E ogni partita si giocano un posto. Anche per i terzini quando rientrerà Ghoulam si giocheranno il posto".

Rino Gattuso mette poi tutti in guardia sul Lecce: "Domani c'è la grande trappola dei 40mila e passa spettatori. Se i miei giocatori non interpreteranno la gara come è stato fatto con la Lazio e la Juve, sarà una gara molto difficile. Non è un caso che il Lecce abbia fatto punti contro Juve e Inter, può fare male. Dobbiamo essere bravi a preparare la partita mentalmente, voglio vedere la stessa cattiveria, senza sottovalutare nessuno. Abbiamo tutto da perdere. Se non succede niente, e tocco ferro, Koulibaly sarà titolare".