Serie A, a Lecce Ancelotti s'affida al turnover: torna Milik

Dopo lo splendido successo sul Liverpool, il Napoli di Ancelotti torna in campo al Via del Mare di Lecce per la quarta di campionato, contro i salentini. Il tecnico del Napoli dovrà far ruotare gli uomini a sua disposizione, considerato che mercoledì sera gli azzurri torneranno in campo per il turno infrasettimanale in programma al San Paolo contro il Cagliari. Queste le probabili formazioni.

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Zielinski, Elmas, Insigne; Lozano, Milik.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu, Falco; Farias.