Forgione: "Il Sarrismo è finito". Ed in studio è botta e risposta con Mughini

"Per quanto mi riguarda il Sarrismo è finito". Così lo scrittore Angelo Forgione, in diretta nel corso della trasmissione “C'era una volta il Sarrismo” su Canale 21, ha sentenziato dopo la controversa conferenza stampa di presentazione di Maurizio Sarri come nuovo allenatore della Juventus.

"La parola Sarrismo era nata come risposta al Cholismo, cioè il legame tra Cholo Simeone, la tifoseria dell'Atletico e l'obiettivo di lottare allo strapotere del Real - ha proseguito Forgione - Il legame tra Sarri e Napoli si è sciolto oggi, non quando è andato al Chelsea. Ci sarebbe tanto da dire sull'ipocrisia dell'ex allenatore del Napoli".

La presenza in studio dello juventino Giampiero Mughini, dopo queste parole di Forgione, ha immediatamente scaldato gli animi. "Io sto leggendo il blog del simpatico Forgione - ha sottolineato - Racconta la conferenza stampa di Sarri, ovviamente fa le sue osservazioni e ironie e poi scrive 'nessuno ha chiesto a Sarri come si sente a essere l'allenatore di un club che impoverisce il sistema'. Ma queste pagliacciate a chi le puoi rifilare?”.

Forgione però non si è scomposto: “L'ha detto Sarri l'anno scorso. Intanto se vogliamo parlare di coerenza lei non è la persona giusta. Seconda cosa vada a vedere le immagini, l'ha detto proprio Sarri, lei non è informato”.

Il collegamento col blogger è finito dopo la domanda del conduttore Umberto Chiariello a proposito del noto lemma della Treccani "Sarrismo" che in molti adesso vogliono sia cancellato o modificato. “Hai chiesto a Treccani di rivedere il lemma 'Sarrismo' - ha chiesto Chiariello - ti hanno risposto?”. “Sì - ha concluso Forgione - confermano che anche secondo loro l'associazione Sarri-Napoli non ha più ragione d'essere. Il lemma 'Sarrismo' resterà lì nella sua accezione sportiva e non identitaria. Alla Treccani ritengono che per il momento possa restare così com'è in quanto traccia storica, ma si riservano di poterlo modificare anche in virtù di quanto accadrà adesso a Torino”.