Football Manager 2018 in uscita: "Il Napoli è una delle squadre più eccitanti da guidare"

Sarà in vendita dal prossimo 10 novembre Football Manager 2018, nuova edizione del gioco manageriale più amato dai calciofili mondiali.

Nell'attesa il noto quotidiano inglese "Telegraph" ha stilato un elenco delle 7 squadre più eccitanti da guidare nel gioco e tra queste c'è anche il Napoli.

"Il Napoli è una squadra costruita per attaccare. La loro differenza reti è la più alta della Serie A e questo mostra che sono stretti anche in difesa. Potrebbe essere l’anno giusto per rinverdire i gloriosi fasti della fine degli anni 80? O la Juve si rivelerà troppo forte, ancora una volta?", scrive il Telegraph.

Le altre squadre, oltre a quella azzurra, consigliate dal giornale inglese, sono il Milan, il Nantes, il Portsmouth, il Wolverhampton, il Forest Green Rovers e il Wimbledon.