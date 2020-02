Al San Paolo arriva il Lecce: i pugliesi hanno una classifica bugiarda

Nell'incontro valevole per la ventitreesima giornata del campionato di serie A, la quarta del girone di ritorno, il Napoli, reduce da due vittorie consecutive, tre se si considera quella in coppa Italia contro la Lazio, misura i suoi progressi, alla vigilia di un periodo denso di impegni, affrontando al San Paolo il Lecce, al momento diciassettesimo con diciannove punti.

L'undici di Liverani si presenta sicuramente galvanizzato al difficile appuntamento forte del primo successo interno stagionale ottenuto superando nettamente, 4-0 il punteggio finale, il Torino nel match che è costato l'esonero a Walter Mazzarri. A brillare nell'ultima esibizione i giocatori acquistati dalla società per cercare di aumentare la qualità della rosa a disposizione del tecnico soprattutto nella zona nevralgica del rettangolo verde.

Se Deiola e Barak, entrambi a segno al debutto, aggiungono fisicità e tempi di inserimento in zona gol tocca a Saponara aumentare in maniera significativa il tasso qualitativo sulla trequarti sia in termini di passaggi decisivi che di gol. L’inevitabile iniezione di fiducia ricevuta dall’ultima convincente affermazione aiuterà indubbiamente la compagine ospite a scendere in campo con il piglio giusto per provare a conquistare un risultato di prestigio nella rincorsa salvezza che potrebbe consentirgli di aumentare il margine di vantaggio sul terzetto che chiude la graduatoria.

Doveroso precisare che fino ad ora, per quanto espresso sul campo, i giallorossi, una sola vittoria a nelle dieci esibizioni a Fuorigrotta in massima serie contro il sodalizio partenopeo, avrebbero meritato una classifica migliore anche se le ultime uscite in trasferta registrano una preoccupante serie di tre sconfitte consecutive.

Dal punto di vista tecnico l’allenatore salentino dovrebbe confermare la scelta dell’assetto che prevede la presenza del trequartista alle spalle delle due punte, schieramento che nell’ultima partita ha creato più di una difficoltà ai partenopei quando Ranieri ha deciso di spostare Ramirez alle spalle del tandem offensivo.