CALCIOMERCATO - Napoli, idea Florenzi: l'esterno può lasciare la Roma

L'asse caldo Napoli-Roma potrebbe non fermarsi all'affare Manolas-Diawara, per il quale ormai manca solo il crisma dell'ufficialità.

Un'altra idea per gli azzurri sarebbe Alessandro Florenzi. Il capitano giallorosso non è più intoccabile e spifferi provenienti dalla Capitale lo vedono in partenza nell'estate della rivoluzione a Trigoria.

Il 28enne è stato accostato con insistenza nelle ultime settimane all'Inter di Antonio Conte, che però ha deciso di puntare forte in quel ruolo su Lazaro.

Alla Roma piace, inoltre, Elseid Hysaj ed un'altra operazione in stile Manolas, con il cartellino del terzino albanese più un conguaglio economico in favore dei giallorossi non è impossibile.

Per ora è solo un'idea, che potrebbe prendere maggiormente corpo nelle prossime settimane. I rapporti tra Giuntoli e Petrachi sono buoni. I due ds, infatti, hanno lavorato duramente per portare a termine l'operazione che ha coinvolto il difensore greco e Diawara.

Il Napoli può pensare ad un altro terzino destro, oltre a Di Lorenzo, con l'uscita di Hysaj e quella possibile di Malcuit (il francese piace anche ad Atalanta e Sassuolo, in caso di addio a Lirola, oltre che ad alcuni club inglesi). Florenzi, inoltre, potrebbe giocare anche da esterno destro di centrocampo ed alternarsi con Callejon.

Le sorprese, insomma, per i tifosi azzurri, potrebbero essere solo all'inizio per un'estate che si annuncia davvero movimentata.