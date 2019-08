Ancelotti vara il primo Napoli stagionali: le probabili formazioni della sfida di Firenze

Il Napoli si prepara alla prima trasferta stagionale, al Franchi di Firenze, in un ambiente caldo per l'intraprendente campagna acquisti condotta dal neo presidente Commisso. Ancelotti non potrà far affidamento, invece, sul nuovo acquisto Hirving Lozano, per il quale si aspetta ancora l'ufficialità. Probabile che il messicano debutti a Torino contro la Juventus, nella seconda di campionato. A Firenze Ancelotti dovrebbe varare il 4-2-3-1, nuovo modulo a cui sta lavorando da tempo.

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Fabian; Callejon, Zielinski, Insigne; Milik.

Montella fa invece debuttare Ribery, colpaccio dei viola che ora sognano - avendo trattenuto anche Chiesa - posizioni europee.

Fiorentina: Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Terzic; Pulgar, Badelj, Benassi; Chiesa, Boateng, Ribery.