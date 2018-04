Fiorentina-Napoli, le probabili formazioni: undici tipo per Sarri

Dopo la delusione per la controversa vittoria della Juventus a Milano, i tifosi del Napoli sperano di tenere il passo della capolista vincendo a Firenze. Ieri bagno di folla in piazza Garibaldi per la partenza della squadra alla volta della Toscana. Per evitare disagi e contatti eccessivi, la dirigenza ha deciso di dirottare la squadra verso la vicina stazione di Gianturco. Da lì Mertens e compagni hanno raggiunto Firenze, dove sono arrivati alle 19:00 circa. Stamattina riunione e rifinitura, poi dopo pranzo la partenza per lo stadio Franchi.



FORMAZIONI - Sarri dovrebbe optare per l'undici-tipo, quello che al momento offre le maggiori garanzie. Spazio dunque a Reina, Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui in difesa. Allan, Jorginho e Hamsik in mediana. Callejon, Mertens e Insigne in avanti. Possibile l'impiego a gara in corso di Milik, in grande spolvero. Il tecnico dei viola Stefano Pioli schiera invece i suoi con un 3-5-1-1. Sportiello, Milenkovic, Pezzella e Gaspar in difesa. Chiesa, Benassi, Badelj, Veretout e Biraghi sulla linea di centrocampo. Saponara in appoggio all'unica punta Simeone. Squadre in campo alle 18:00.