Campionato al via, al Franchi è Fiorentina-Napoli

Comincia anche per il Napoli, dopo il primo anticipo in cui la Juve ha sconfitto 1-0 il Parma fuori casa, la stagione 2019/20 di Serie A.

Gli azzurri affrontano al Franchi la Fiorentina di Montella.

Mentre l'allenatore viola ha tutti gli effettivi a disposizione, tra le fila della squadra di Ancelotti mancano Arek Milik per infortunio e Hirving Lozano, appena arrivato dal Psv.

FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA – Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Venuti; Castrovilli, Badelj, Pulgar; Sottil, Vlahovic, Chiesa.



NAPOLI – ​Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Zielinski; Callejon, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens.​

STATISTICHE

Nel parziale degli ultimi quattro scontri tra i due club un successo per parte e due pareggi. Particolarmente amara la sconfitta del Napoli due stagioni fa al Franchi, scontro che di fatto regalò lo scudetto alla Juventus. Cinque delle ultime 10 sfide tra Napoli e Fiorentina al Franchi in Serie A sono terminate in pareggio.

L'ultima vittoria del Napoli con la Fiorentina all'esordio in un campionato risale al 1950. Successivamente due vittorie della viola ed un pareggio, l'ultima volta, nel 2010.

Per gli azzurri sei vittorie, tre pareggi e due sconfitte negli ultimi 11 esordi, mentre la Fiorentina non pareggia alla prima giornata di Serie A dal 2010, appunto proprio contro il Napoli. Da allora ha collezionato cinque vittorie e tre sconfitte.

Lorenzo Insigne supererà Christian Maggio in fatto di presenze con gli azzurri: al momento sono entrambi a 233.