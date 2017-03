Napoli, finisce il silenzio stampa: Sarri torna a parlare anche in campionato

Termina il silenzio stampa del Napoli dopo qualche settimana. Alla vigilia del match col Crotone, infatti, Maurizio Sarri tornerà a parlare in conferenza stampa a Castel Volturno anche in campionato, dopo averlo già fatto in Champions League.

L'appuntamento è fissato per le 14,45 di domani presso il centro tecnico azzurro.

Intanto oggi anche il difensore Raul Albiol ha parlato nel corso di un'intervista concessa all'emittente ufficiale Radio Kiss Kiss Napoli.