Caccia ai biglietti per Napoli-Real Madrid, strada bloccata dalla fila | VIDEO

Nelle immagini, girate da Angelo Pisani, la ressa per l'acquisto dei tagliandi del match di Champions tra Napoli e Real Madrid.

"Incredibile - scrive l'avvocato Pisani - Napoli ferma, tutti in fila ed in ansia per acquistare un biglietto della partita con il Real (che senza santi in paradiso difficilmente si potrà acquistare regolarmente)". "Se ci fosse tale interesse anche per altre priorità della città saremmo campioni!", continua.

"A proposito - conclude Pisani - tali tifosi meriterebbero prima di tutto uno stadio moderno oltre che una biglietteria informatizzata e trasparente".