Il figlio Allan con la maglia del Barcellona, un tifoso: "Deve indossare solo quella del Napoli"

Thais Valentim ha postato su Instagram una foto di Miguel (figlio di Allan e Thais) di 7 anni con la maglia del Barcellona. Uno pseudotifoso del Napoli ha così commentato aspramente: "Gli devi far indossare la maglia del Napoli, se no per me tu e tuo marito ve ne potete anche andare altrove. Se le cose stanno cosi' prendete e valige e andatevene. Qui voglio solo persone che hanno a cuore la causa del Napoli".

E' arrivata pronta la risposta della madre del bimbo: "Ma tu chi sei per dire 'voglio' e 'per me'? Vai cercare qualcosa da fare invece di fare il tifoso polemico. Mio figlio ha 7 anni ed è appassionato del calcio. Vergognati". In tanti hanno scritto post solidali per Thais stigmatizzando le parole di critica alla foto.

