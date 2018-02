Il Fatto Quotidiano svela: "La figlia di Carnevali del Sassuolo lavora per la Juventus"

È bufera sul Sassuolo dopo la mancata cessione di Politano al Napoli. I tifosi azzurri, delusi dai mancati rinforzi che aspettavano, hanno puntato il dito verso la società, rea di non essersi impegnata. Dal canto suo De Laurentiis ha messo in chiaro le difficoltà riscontrate nella trattativa con il Sassuolo. Oggi uno scoop del Fatto Quotidiano getta nuova luce sul caso: "Brand manager junior specialist. Cosa significhi non sappiamo: di certo si tratta della qualifica con cui è stata assunta alla Juventus Camilla Carnevali, figlia di Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo" si legge sul giornale diretto da Marco Travaglio. "Che la figlia di Carnevali sia stipendiata dalla Juve e che Politano non sia andato al Napoli magari è casualità: la stessa che ha portato al club di Andrea Agnelli Alberto Pairetto, figlio dell'ex designatore Pierluigi, squalificato per Calciopoli, come 'Event Manager'".

"Di certo Politano è almeno il secondo buon giocatore del Sassuolo che non va il un grande club per interferenze dell'altro: era già successo a Berardi, vicino a Inter e Roma senza mai riuscire a farcela", si legge nell'articolo.