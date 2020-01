La fidanzata di Politano sul lungomare: “New home”

Ormai è solo una questione di ore per l'arrivo di Matteo Politano a Napoli. Ad anticiparlo è stata la fidanzata Ginevra Francesca Sozzi che ha pubblicato un post su Instagram con una foto sul lungomare. Come se non bastasse ha anche commentato con la frase “New home” dando un indizio fondamentale ai tifosi del Napoli. Al post non è mancato il like del fidanzato che ha dato un'ulteriore conferma del suo imminente passaggio in azzurro.