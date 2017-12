Youth League, il Napoli perde 4-3 in Olanda e viene eliminato

Non riesce l'impresa in Olanda al Napoli Primavera di mister Beoni. Gli azzurrini sono stati, infatti, sconfitti per 4-3 dal Feyenoord e sono dunque stati eliminati dalla Youth League.

Zerbin e compagni, che avevano bisogno della vittoria a Rotterdam per qualificarsi alla fase successiva, hanno chiuso il proprio girone all'ultimo posto con 4 punti.