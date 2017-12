Feyenoord-Napoli, i convocati: Insigne non ci sarà

Lorenzo Insigne non ci sarà nella trasferta di Champions in Olanda contro il Feyenoord. Dopo il problema fisico accusato nel corso del match contro la Juventus, l'attaccante napoletano non figura nell'elenco dei convocati di Maurizio Sarri per la sfida di Rotterdam.

Questo l'elenco completo degli azzurri che parteciperanno alla trasferta: Reina, Rafael, Sepe, Albiol, Chiriches, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Maggio, Mario Rui, Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Rog, Zielinski, Giaccherini, Callejon, Ounas, Mertens.