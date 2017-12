Feyenoord-Napoli, come vedere la partita

Non ci sarà diretta tv in chiaro per Feyenoord-Napoli, l’ultimo incontro dei gironi di Champions League in programma mercoledì 6 dicembre a Rotterdam (ore 20,45).

Il match sarà trasmesso, infatti, in esclusiva su Mediaset Premium Sport. Sarà possibile acquistare il match anche in pay per view.

Martedì 5 dicembre, invece, Canale 5 trasmetterà in chiaro in diretta, Roma-Qarabag.

DIRETTA RADIO E TESTUALE - Sarà possibile seguire Feyenoord-Napoli anche in diretta radiofonica su Radio Kiss Kiss Italia o attraverso la diretta testuale di NapoliToday.