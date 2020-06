Da de Magistris a De Luca, i commenti alla vittoria del Napoli della Coppa Italia

"Le emozioni forti sono targate Napoli.Sempre e solo forza Napoli! Siamo forti anche ai tempi del virus.Battere la Juve di Sarri è una grandissima soddisfazione". Con queste parole, affidate a Twitter, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha celebrato il trionfo azzurro in Coppa Italia di stasera. Una vittoria che ha fatto impazzire non soltanto i napoletani in piazza, ma anche tifosi eccellenti come Diego Armando Maradona (come dimostra il suo post su Instagram).

Alla festa si sono uniti attori come Miriam Candurro, ma anche ex calciatori della recente storia azzurra come Christian Maggio, autore di un bellissimo post su Instagram: "Così si vince! Tutti uniti! Complimenti ragazzi!".

"Complimenti al Napoli, grandissimo successo per la città, per i tifosi, per la nostra regione, per il Sud. Complimenti a tutti gli azzurri e un abbraccio particolare, con grande affetto, a Rino Gattuso". Così invece, in un post su Facebook, il presidente della Regione Campania incenzo De Luca.