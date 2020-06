L'Oms sui festeggiamenti del Napoli per la Coppa Italia: "Sciagurati. Non ce lo possiamo permettere"

Critiche per i festeggiamenti in piazza a Napoli, dopo la vittoria in Coppa Italia di ieri sera, ai rigori, contro la Juve di Sarri. Il mondo scientifico preoccupato dagli assembramenti visti in strada ha preso posizione con una dichiarazione di Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms): "Sciagurati. Cosa vuole che le dica... Fa veramente male vedere queste immagini". E' il commento rilasciato durante la puntata odierna di Agorà.

Sull'evidente mancato distanziamento sociale ha così affermato: "In questo momento non ce lo possiamo permettere, per fortuna è accaduto a Napoli. Il governatore, il sindaco hanno messo in atto misure di controllo estremamente rigide e l'incidenza del virus è stata minore rispetto ad altri luoghi. Però vi ricordo ancora quanto ha contato la partita dell'Atalanta, all'inizio dell'epidemia, per quanto riguarda l'impatto immediato".

Dello stesso avviso anche Matteo Salvini che coglie l'occasione per polemizzare con De Luca a distanza a Mattino 5: "Che dice De Luca della festa di ieri a Napoli? Di fronte ai festeggiamenti di Napoli di ieri mi chiedo dov’era De Luca. Sono contento per Gattuso e per Napoli ma qualcosa non ha funzionato. Hanno rotto le scatole per me e i miei selfie, e ieri c’era qualche migliaio di tifosi”.