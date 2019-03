Festa a sorpresa per il compleanno di Milik: la moglie prenota un intero locale

Un 25esimo compleanno da ricordare in una location tra le più esclusive di Napoli. È stato un bel compleanno quello appena festeggiato da Arek Milik. Il centravanti degli azzurri ha festeggiato con tutti i compagni di squadra e le loro famiglie al ristorante Octo, nuovo locale esclusivo a Chiaia. Ad organizzare la festa è stata la compagna Jessica Ziolek che ha riunito tutto il gruppo per una cena in compagnia.

I festeggiamenti

Una serata tranquilla con tutti gli azzurri a tavola prima di concentrarsi per la partita di domenica contro la Juventus. Il più “attivo”, come sempre, è stato il belga Dries Mertens, mattatore della serata. Serata che si è conclusa con lo spegnimento delle candeline e chissà che il primo desidero del polacco non sia stato battere la Juventus davanti ai suoi tifosi al San Paolo.

