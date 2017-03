Ferrero: "Basta rompere i c.....ni agli arbitri. Valeri è un grande"

"Valeri è un grande, due anni fa ha sbagliato contro di me, ma ora basta rompere i co...ni agli arbitri. Anche io ho avuto dei torti, ma non dobbiamo dare un'immagine sbagliata del calcio italiano. Ho protestato in passato, ma poi ho smesso perchè ho capito che il loro lavoro è molto difficile. Capisco che ti rode quando perdi per colpa di un signore un campo, ma non è che lo fanno apposta".

Così il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, che non più tardi di un mese e mezzo fa si lasciò andare a veementi recriminazioni nei confronti dell'arbitraggio di Di Bello nel post match tra i blucerchiati ed il Napoli, ha detto la sua in Lega Calcio sulle polemiche arbitrali scoppiate negli ultimi giorni dopo la semifinale di Coppa Italia giocata allo Juventus Stadium

Il numero uno dei liguri ha parlato anche dei bianconeri: "Tutti ce l'hanno con la Juventus, ma facendo così uccidiamo il campionato. La Juve vince sempre lo scudetto perché è un club bene organizzato".