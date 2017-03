Ferrero contro Reina: "Quel calvo simulatore mi ha fatto perdere a Napoli"

"Per me vincere a Napoli per me sarebbe stato come vincere quattro partite. E' difficilissimo vincere lì e non ci sono riuscito per colpa di quel grande simulatore antisportivo del portiere, quel calvo".

Così il Presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, nel corso di Tiki Taka in onda su Italia 1, è tornato sulle polemiche arbitrali post Napoli-Samp, gara giocata al San Paolo il 7 gennaio scorso e vinta dagli azzurri per 2-1, accusando il portiere azzurro Pepe Reina.