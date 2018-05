Anche il portiere del Napoli Pepe Reina si è voluto stringere attorno alla leggenda del calcio mondiale Alex Ferguson, ricoverato quest'oggi in gravi condizioni in ospedale e operato d'urgenza per un'emorragia cerebrale.

"Spero e auguro a Sir Alex di tenere duro e di riprendersi completamente", il messaggio dell'azzurro su Twitter.