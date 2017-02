L'attacco di Feltri: “De Laurentiis merita di uscire dai grandi giochi calcistici”

Duro attacco di Vittorio Feltri, dalle pagine di Tuttosport, ad Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri per la vicenda Gabbiadini, a suo parere lui patrimonio del calcio italiano andato sprecato. Secondo il direttore di Libero “la svendita di Manolo” “è una topica vergognosa da attribuirsi in primis a Sarri”. Il calciatore sarebbe per il giornalista stato “sbolognato” dal mister “per motivi oscuri, non certo tecnici”.

A pagarne il prezzo un Napoli “orbo e tendente all’autolesionismo” che ora – anche e soprattutto dopo la cessione di Higuain utile con cui comunque la società “ha sistemato i conti per un quinquennio” – “rischia di uscire dai grandi giochi calcistici in cui si era illuso di avere diritto a un posto fisso”.

“Ma al presidente De Laurentis questa esclusione sta meglio di un vestito nuovo – rincara la dose Feltri – Forse gli servirà da lezione. Perché non si mette il becco nelle questioni tecniche rimproverando l’allenatore in modo plateale”.