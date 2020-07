Feltri: "Il Napoli è inferiore all’Atalanta o avete ancora dubbi?"

"Il Napoli è inferiore all’Atalanta o avete ancora dubbi?". E' il tweet con il quale Vittorio Feltri, da sempre tifoso dell'Atalanta, rimarca la vittoria per due reti a zero contro il Napoli dei bergamaschi sempre più lanciati nella qualificazione per la prossima Champions League, avendo ormai consolidato il quarto posto.

