ANTEPRIMA - Il Napoli mette gli occhi sull'Icardi brasiliano Felipe Vizeu

Il Napoli continua ad essere grande protagonista delle voci di calciomercato in questi primi giorni del nuovo anno. Tanti i nomi finiti sotto la lente di ingrandimento del ds azzurro Cristiano Giuntoli, soprattutto quelli di giovani e promettenti talenti.

L'ultimo in ordine di tempo sembrerebbe essere quello di Felipe Vizeu, 20enne centravanti del Flamengo.

Secondo quanto scrive in Brasile "Coluna do Flamengo", infatti, il Napoli, insieme al Santos, al Lokomotiv Mosca e all'Indipendiente, sarebbe interessato a strappare ai rossoneri di Rio de Janeiro il promettente attaccante accostato, in patria e non, a Mauro Icardi per similitudini fisiche e tecniche.