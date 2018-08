CALCIOMERCATO - Gli ex Napoli Benitez e Fernandez si ritrovano al Newcastle

Rafa Benitez e Federico Fernandez si ricongiungono al Newcastle. Il difensore centrale argentino si è infatti trasferito dallo Swansea ai 'magpies' nell'ultimo giorno di calciomercato in Inghilterra.

Benitez fu il tecnico che promosse Fernandez titolare nel Napoli, nella stagione 2013-2014 che si concluse con la vittoria della Coppa Italia e con il terzo posto in classifica.

"Voglio dare il benvenuto a Federico, che conosco bene dai tempi del Napoli. Ha esperienza, è un ottimo professionista ed aggiungerà competitività in difesa", ha scritto il tecnico spagnolo sul suo sito ufficiale.

