Colpo di scena prima di Napoli-Fiorentina: “Gli azzurri hanno preso Chiesa”

Ne è sicuro Ivan Reggiani, agente Fifa: “Il Napoli ha già l'accordo con Chiesa. La firma sul rinnovo nasconde questo, c'è un accordo precedente al rinnovo”.

Reggiani ha parlato a Si gonfia la rete, su Radio Crc. Si stanno rincorrendo in questi giorni, giunti oggi alla vigilia di Napoli-Fiorentina, le voci su di una possibile cessione dell'esterno d'attacco figlio d'arte agli azzurri.

Reggiani analizza anche il momento degli uomini di Sarri, usciti malconci dall'uno-due con Juventus e Feyenoord. “Al Napoli manca un po' di cinismo in questo momento, ma non ne farei un processo. È una fase un po' sfortunata, però vediamo che altre società sono allo stesso livello del Napoli e con un pizzico di fortuna in più riescono a portare a casa il risultato”.

“La società non ha problemi di mercato – va avanti Reggiani – può mettere sul piatto ogni cifra e cercare di rinforzare la rosa. La società punta ad inserimenti di livello per innalzare il tasso qualitativo. Per quanto riguarda Chiesa, per me l'accordo il Napoli l'ha già trovato”.