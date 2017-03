Albiol: "Il rigore non concesso contro la Juve? Non sono uno che si butta..."

"Con il Real ce la siamo giocata ed abbiamo anche sfiorato il 2-0. Ma adesso guardiamo avanti al campionato e alla Coppa Italia. E' stata una serata magnifica come pubblico e coreografia. E' stato una grande spettacolo offerto dai nostri tifosi e noi abbiamo giocato un primo tempo fantastico. Peccato non aver segnato il 2-0, perchè avremmo potuto cambiare faccia alla sfida. In ogni caso abbiamo dimostrato di poter competere con tutti, anche con un club di livello mondiale come il Real Madrid. Era da tempo che non li vedevo così in difficoltà ed è stato merito nostro che abbiamo lottato alla pari, giocando anche meglio per 50 minuti". Così Raul Albiol ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di una lunga intervista concessa a Radio Goal.

Il difensore azzurro parla anche della doppietta del connazionale Sergio Ramos: "Loro individualmente hanno dei campioni assoluti e sulle palle inattive hanno molti saltatori e grande fisicità. Non credo che la soluzione sia marcare a uomo o a zona, perchè loro di testa hanno segnato gol contro chiunque. Piuttosto loro erano molto preoccupati sull'1-0 e prima del gol di Ramos avevamo dominato. Usciamo a testa alta e ci ha dato grande energia l'applauso del San Paolo alla fine. I tifosi sono stati straordinari, si è respirato un ambiente unico al San Paolo. Li ringraziamo per la grandissima passione e adesso vogliamo ripagare la nostra gente cercando di dare il massimo sia in campionato che in Coppa Italia, a cominciare da domenica col Crotone".

Per concludere un pensiero alla doppia sfida con la Juve: "Ad aprile avremo due sfide con la Juventus e vogliamo cercare di superarli. Nel calcio nulla è scontato, abbiamo visto cosa è successo al Barcellona. Questo è uno sport fantastico che spesso sa regalare emozioni bellissime. Fallo subito a Torino? Io non casco da solo, non sono certo un attaccante che si butta in area ed ho una carriera fatta di lealtà e correttezza. Se sono andato giù in area un motivo ci sarà".