Quagliarella: "A Napoli non c'è stato tempo di divertirsi, peccato"

"Allenavo il fisico ma la mente era da un'altra parte". Così Fabio Quagliarella, capocannoniere del torneo, ricorda la sua esperienza napoletana in un'intervista a RaiSport. "Quella è una delle cose della mia vita che ha lasciato cicatrici importanti, ha segnato me e la mia famiglia", spiega Quagliarella, che alla Sampdoria vive una seconda giovinezza. "Sono cresciuto tanto e ora vado avanti per la mia strada. Ne parlai anche in ritiro con qualche compagno, ma ora penso solo alle cose belle. Purtroppo con il Napoli è una storia finita troppo presto, non c'è stato tempo di divertirsi. Ma la vita è fatta di cose che accadono anche se non le vogliamo e bisogna guardare avanti", conclude il centravanti della nazionale.