Capello elogia Ancelotti: "Il suo Napoli può fare cose importanti in campionato e Champions"

"Credo possa fare cose importanti in campionato e in Champions". Fabio Capello, ne è convinto: ai microfoni di Radio Anch'io Sport ha elogiato l'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti e quanto sta facendo in questi suoi primi mesi con gli azzurri.

"Va dato merito a Ancelotti – sono le parole dell'ex allenatore tra le altre di Milan, Roma, Inghilterra e Russia – di aver rivoluzionato la testa dei giocatori del Napoli, perché ormai sapevano fare solo un compito e lui ha dato un altro modo di giocare, ha dato dimostrazione di forza e convinzione, quasi di superbia verso le sue avversarie".

Un retroscena è stato poi svelato dall'ex allenatore in risposta alla domanda di un radioascoltatore. "Non ho mai allenato il Napoli perché il Napoli non mi ha mai chiamato – ha spiegato – O ero via io, o c'erano altri motivi. Nella mia carriera non sono mai stato interpellato dal Napoli".