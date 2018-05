Capello: "Ancelotti farà crescere il Napoli, ma servono anche nuovi acquisti"

"Dopo la vittoria a Torino il Napoli ha pensato di aver già vinto e questo nel calcio si paga". Fabio Capello commenta il testa a testa tra Napoli e Juventus che ha caratterizzato l'ultimo campionato di Serie A. L'ex allenatore di Milan e Roma ha preso parte alla giornata organizzata nell'ambito del premio Football Leader 2018, che ha visto in campo la Vesuviani Open Onlus, una squadra composta da ragazzi guariti dal cancro.

Capello si è soffermato anche sull'ingaggio di Ancelotti come nuovo allenatore del Napoli: "L'ho avuto come calciatore e posso assicurare che è una persona molto seria. Ha grande esperienza europea e il Napoli ne ha molto bisogno visto come è uscito dalle coppe quest'anno. Una società come il Napoli non può rinuciare a un ruolo europeo".

Guardando al futuro, Don Fabio vede ancora la Juve favorita per la prossima stagione: "Sono sicuro che farà un grande mercato. Il Napoli dovrà acquistare giocatori, perché se resta con la squadra di quest'anno sarà dura competere".

Capello, insieme a Claudio Ranieri e Gianni di Marzio, ha assistito all'allenamento dei Vesuviani Onlus nel centro sportivo Oasi di via Manzoni. I tre allenatori hanno dispensato consigli tattici e poi hanno assistito alla partita contro la Ssd Europa. Un momento di solidarietà molto importante per ragazzi che sono usciti da un tunnel oscuro e finalmente vedono la luce.