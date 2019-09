Moreno (ct Spagna) su Fabian Ruiz: "Non mettiamogli pressione"

Il ct della Spagna Robert Moreno ha parlato in conferenza stampa de centrocampista del Napoli Fabian Ruiz, alla sua terza convocazione in nazionale maggiore.

"Non mettiamo pressione al giocatore. Lo abbiamo seguito nel tempo. Ha fatto un passo avanti. Giocare nel Napoli come fa lui non è facile. Vedremo se sarà importante per la nazionale. Siamo lieti di avere giocatori di questo livello che giocano in squadre importanti", ha affermato Moreno.