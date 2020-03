Fabian Ruiz, c'è aria di rinnovo: pronta l'offerta del Napoli

Secondo le ultime notizie che stanno filtrando nell'ambiente azzurro, per Fabian Ruiz il rinnovo potrebbe essere più vicino. Il Napoli sta studiando una formula per farlo restare all'ombra del Vesuvio, questo salvo clamorose offerte da parte dei top club, spagnole in primis.

Lo spagnolo dopo un ottima prima stagione ed una seconda altalenante, nell'ultimo periodo con Gattuso pareva essere tornato quello dei primi mesi, determinato a centrocampo e determinante in avanti.

Non è escluso che davvero le spagnole o latri top club possano lanciarsi in un'asta per lui. Barcellona e Real Madrid non hanno mai nascosto la volontà di accaparrarsi il campione europeo Under 21.