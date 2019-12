Dalla Spagna: il Real vuole Fabian e gli chiede di non rinnovare con il Napoli

Il Real Madrid sarebbe tornato forte su Fabian Ruiz, il centrocampista che il Napoli ha prelevato nel 2018 dal Betis Siviglia per 30 milioni di euro. Ora il valore della mezzala sarebbe triplicato: secondo quanto riportato dall'emittente spagnola Cadena Ser nell'estate 2019 il Real aveva interrotto le trattative fermandosi a un'offerta tra 80 e 90 milioni di euro. Ma a questo punto sarebbero entrate in gioco le diplomazie spagnole che, anche facendo leva sulla pessima stagione del Napoli, starebbero convincendo il giocatore a non rinnovare il contratto che lega Fabian al Napoli fino al 2023.

Con un triennale davanti, in estate sarà più facile per il Real trattare con il Napoli. Sempre secondo Cadena Ser, i blancos non sarebbero comunque intenzionati a pagare più di 100 milioni di euro per il cartellino.