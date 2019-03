Fabian Ruiz in ospedale dopo l'attacco influenzale: "Grazie per i messaggi"

Non arrivano buone notizie per i tifosi del Napoli: dopo le tante defezioni a centrocampo anche Fabian Ruiz, costretto ad abbandonare il ritiro della Nazionale Spagnola, si trova in ospedale. Il centrocampista, dopo diversi giorni di febbre e influenza, è stato portato dai sanitari delle Furie Rosse all'ospedale La Moraleja per accertamenti. "Cerco di vedere la parte positiva", scrive il numero 8 azzurro su Instagram. "Spero che non sia stata la prima e l'ultima chiamata del C.T. Luis Enrique. Grazie ai compagni e ai tifosi per i tanti messaggi. Ci vediamo presto". L'augurio di molti tifosi nel Napoli, tra i commenti, è che il calciatore possa riprendersi per i prossimi impegni in campionato.