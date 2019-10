THE GUARDIAN - Il Manchester City piomba su Fabian Ruiz

Dopo Barcellona e Real Madrid, anche il Manchester City piomba su Fabian Ruiz.

A rivelare l'indiscrezione di mercato è il noto quotidiano inglese "The Guardian", secondo cui un osservatore del club di Guardiola assisterà in tribuna al match di Champions League Salisburgo-Napoli, per seguire dal vivo il centrocampista spagnolo.

I 'Citizens' sarebbero proprio alla ricerca di un calciatore con le caratteristiche di Fabian, capace di giocare sia in mezzo al campo che come centrocampista di sinistra.