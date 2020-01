The Sun, il Liverpool bussa alla porta del Napoli: Klopp vuole Fabian Ruiz

Secondo il Sun, tra gli obiettivi di mercato del Liverpool di Jurgen Klopp ci sarebbe anche il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz.

I reds hanno bisogno di rinforzare il centrocampo per i numerosi impegni tra Premier e Champions League, e la prima scelta del tecnico tedesco sarebbe Isco del Real Madrid. E Florentino Perez, secondo i media spagnoli, venderebbe anche il giocatore, ma per non meno di 70 milioni di euro.

Una trattativa che potrebbe anche andare in porto, ma non è semplice. Da qui l'idea Fabian Ruiz, che – più giovane – costerebbe ancora di più: al momento la richiesta di Aurelio De Laurentiis sarebbe intorno ai 90 milioni, dopo averne addirittura chiesti 180 la scorsa estate.