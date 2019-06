Fabian Ruiz: "Ancelotti ti fa sentire importante ed è molto vicino al giocatore"

"Grandi club interessati a me? Dico la verità, non penso nulla perché ora mi concentro solo su questo europeo". Così Fabian Ruiz, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente radiofonica spagnola Onda Cero, ha risposto alle voci sull'interesse del Real Madrid nei suoi confronti circolate negli ultimi giorni.

Il centrocampista del Napoli, attualmente impegnato nell'Europeo Under 21 con la Spagna, ha parlato anche del suo primo anno in azzurro: "In questa stagione al Napoli ho fatto un piano di lavoro per guadagnare massa muscolare ed è stato positivo per me".

L'ex Betis ha parlato anche del rapporto con Carlo Ancelotti: "E' un allenatore che ti dà fiducia, ti fa sentire importante ed è molto vicino al giocatore".