Sfortuna Fabian: costretto ad abbandonare il ritiro della Nazionale Spagnola

Come rivelato da fonti ufficiali della Nazionale Spagnola, il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz ha dovuto abbandonare il ritiro delle Furie rosse in seguito a una febbre e a un attacco influenzale persistente. Sfortunato il numero 8 azzurro, che era stato convocato per la prima volta in Nazionale maggiore dopo una eccellente prima parte di stagione con il Napoli. Ieri Ruiz è stato controllato all'ospedale La Moraleja dallo staff medico della Nazionale Spagnola. Al suo posto, per le sfide in programma il 23 marzo contro la Norvegia e il 26 marzo contro Malta, è stato convocato Saul Niguez dell'Atletico Madrid.